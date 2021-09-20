Elazığ'da ağıldan kaçan keçiler termal drone ile bulundu

Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 11:26
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oymaağaç köyünde besicilik yapan Şahin Yılmaz, gece saatlerinde 13 keçisinin ağılda olmadığını görünce durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hem karadan hem de gece görüşlü termal drone ile havadan bölgede arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Dağlık arazide vücut ısılarından yerleri tespit edilen keçiler, ekiplerce bulunarak sahibine teslim edildi.
Keçilerine kavuşan ve büyük mutluluk yaşayan Yılmaz, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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