Elazığ'da bir ev ve iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi (Elazığ haberleri)

Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 14:07
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Elazığ'da Gürçubuk köyünde garaj olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İki aracın yanmasına neden olan alevler, rüzgarın da etkisiyle evin çatısına yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Alacakaya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev ve iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
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