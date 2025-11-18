Elazığ'da bir kişi 10 kişilik grup tarafından darp edildi

Elazığ Çarşı Mahallesi'nde gece saatlerinde yaklaşık 10 kişilik bir grup henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 1 kişiyi kovalamaya başladı.

Kovalama sonucu yakaladıkları kişiyi darp etmeye başlayan kalabalıktan biri, duba ile darp etmeye devam etti.

Kişiyi döven grup sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Olay sonucu yerde hareketsiz halde yatan kişi de bir süre sonra kalkarak gitti.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.