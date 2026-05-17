Elazığ'da deniz bisikleti devrildi. 2 kişi kurtarıldı
17.05.2026 16:11
Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl üzerinde pedallı deniz bisikletinin devrilmesi sonucu 2 kişi suya düştü.
Can yelekleri bulunan ve suda bir süre yüzen iki kişi, tekne yardımıyla kurtarılarak kıyıya ulaştırıldı.
