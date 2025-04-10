Elazığ'da düğün alışverişinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sahibine teslim etti

Kent merkezinde hizmet veren takı tasarım dükkanına uğrayan bir grup, burada kolye ve bileklik yaptırdıktan sonra, alışveriş sırasında yanlarında getirdikleri ve içinde altın ile para bulunan poşeti unutup gitti.

Müşterilerin ayrılmasından bir süre sonra çalışanlar, poşeti fark edip, durumu iş yeri sahibi Harun Erdem’e bildirdi.

Erdem, güvenlik kameralarını inceleyip, poşeti kimin bıraktığını belirledi. Sosyal medyadan aileyle iletişime geçen Erdem, altın ve para dolu poşeti sahibine teslim etti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.