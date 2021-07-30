Elazığ'da elektrik teline takılan leylek kurtarıldı

Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 14:27
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçeye bağlı Denizli köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Fırat EDAŞ ekipleri, kuşun ayağına dolanan teli açarak kurtulmasını sağladı.
Yaralı leylek, Keban Belediyesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
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