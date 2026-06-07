Elazığ'da ev yangını
07.06.2026 15:47
Son Güncelleme: 07.06.2026 16:08
Elazığ'ın Keban ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Keban ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Celal Ş.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürürken, evde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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