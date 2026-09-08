Elazığ'da evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti

Yapılan incelemede, evde yaşayan Ağa Ü. ve eşi Hayriye Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası'nda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

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