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Elazığ'da evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti

08.09.2026 08:58

Elazığ'da evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası'nda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

 

Yapılan incelemede, evde yaşayan Ağa Ü. ve eşi Hayriye Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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