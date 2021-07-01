Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 01:04
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.
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