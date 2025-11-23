Elazığ'da göz gözü görmüyor

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.

