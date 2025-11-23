Elazığ'da göz gözü görmüyor

23.11.2025 11:09

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Elazığ’da yüksek kesimlerde ise sis etkisini sürdürüyor. 

 

Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı. 

 

Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.

