Elazığ’da iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı
23.11.2025 15:32
İHA
Elazığ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Elazığ'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında, bir kişi yaralandı.
Kaza, Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ACB 380 plakalı hafif ticari araçla 23 ADJ 320 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada bir kişi hafif yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
