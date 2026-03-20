Elazığ'da iki araç çarpıştı: Dokuz yaralı
20.03.2026 13:33
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dokuz kişi yaralandı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dokuz kişi yaralandı.
E.N'nin kullandığı 44 ACY 793 plakalı otomobil, Şahaplı köyü mevkisinde H.D. yönetimindeki 44 AIA 194 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
