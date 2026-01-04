Elazığ'da ilginç hırsızlık. Kardan adamın kafasını çaldılar
04.01.2026 16:42
İHA
Elazığ’da bir kişi, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı.
Yazıkonak beldesinde bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı.
Sabah gelen ve yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen kişiler, güvenlik kamerasına baktı.
Güvenlik kamerasına bakan kişiler, kardan adamın kafasının çalındığını gördü.
