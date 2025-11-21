Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü

Ağır yaralanan Mehmet Çelik, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Divan Sokak’ta meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet Çelik, iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü.

