Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü

21.11.2025 14:36

DHA

DHA

Elazığ'da çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen Mehmet Çelik (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Divan Sokak’ta meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet Çelik, iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. 

 

Ağır yaralanan Mehmet Çelik, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

