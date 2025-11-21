Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü
21.11.2025 14:36
DHA
Elazığ'da çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen Mehmet Çelik (50), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Divan Sokak’ta meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet Çelik, iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü.
Ağır yaralanan Mehmet Çelik, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
