Elazığ'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Örencik köyündeki Şimşat Haraba höyük ve kalesinin bulunduğu bölgede arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bölgeye giden ekipler, A.İ.S, Ş.H. ve O.D'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Yapılan aramada, 4 sikke, 13 tarihi obje, kazı yaparken kullanılan 3 dedektör ve 3 çapa ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





