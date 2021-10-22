Elazığ'da kaçak 250 bin makaron ve 520 kilogram tütün ele geçirildi (Elazığ Haberleri)

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, kaçak 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 520 kilogram tütün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 15:49

Elazığ'da kaçak 250 bin makaron ve 520 kilogram tütün ele geçirildi

Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kente kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisini alan ekipler, bir aracı takibe aldı.

Araçta yapılan aramada, bandrolü bulunmayan 250 bin makaron ve 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.


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