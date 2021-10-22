Elazığ'da kaçak 250 bin makaron ve 520 kilogram tütün ele geçirildi

Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kente kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisini alan ekipler, bir aracı takibe aldı.



Araçta yapılan aramada, bandrolü bulunmayan 250 bin makaron ve 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.



Kaçak ürünlerle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.





