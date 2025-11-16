Elazığ'da kamyonet kazası: 2 yaralı
16.11.2025 12:07
DHA
Elazığ-Malatya karayolunda kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Kömürhan Köprüsü-Baskil yol ayrımında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yattı. Kamyonette bulunan iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
