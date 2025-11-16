Elazığ'da kamyonet kazası: 2 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

