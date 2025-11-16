Elazığ'da kamyonet uçurumdan yuvarlandı
16.11.2025 14:36
İHA
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 50 metrelik uçurumdan aşağı uçtu.
Kaza, Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kaygan yolda kontrolden çıkan H.U. idaresindeki 23 AGH 933 plakalı kamyonet, şarampolden aşağı uçtu.
Kazada yaralanan olmazken, aracın takla atmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.
