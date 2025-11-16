Elazığ'da kamyonet uçurumdan yuvarlandı

16.11.2025 14:36

Elazığ'da kamyonet uçurumdan yuvarlandı
IHA

İHA

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 50 metrelik uçurumdan aşağı uçtu.

Elazığ'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan yuvarlandı.

 

Kaza, Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, kaygan yolda kontrolden çıkan H.U. idaresindeki 23 AGH 933 plakalı kamyonet, şarampolden aşağı uçtu.

 

Kazada yaralanan olmazken, aracın takla atmaması büyük bir facianın önüne geçti.

 

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.