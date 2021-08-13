Elazığ'da kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı

Elazığ Haberleri DHA 13.08.2021 - 13:52
Elazığ Haberleri - DHA,
Gazi Caddesi’nde belediye iş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına elinde susturucu takılı tabancayla giren şüpheli, tehdit ettiği iş yeri sahibinin cep telefonu ile bir miktar altın ve para alarak Kapalıçarşı istikametine doğru kaçtı.
Dükkan sahibinin çevreden yardım istemesi üzerine vatandaşlar, hırsızın peşine düştü.
Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polisler, şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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