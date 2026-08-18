Elazığ'da Meksika ve Peru kökenli mor biber yetiştirildi

Elazığ 'ın Arıcak ilçesinde yaşayan emekli korucu Sefer Yazar, evinin bahçesinde yetiştirdiği mor biberlerle dikkat çekiyor.

Kayahisar köyünün Boğazlı mezrasında yaşayan Yazar, bahçesine az sayıda mor biber ekti.

Anavatanı Meksika ve Peru olan mor biber, Türkiye 'de ağırlıklı olarak Antalya ve Mersin'deki özel seralarda ve hobi bahçelerinde yetiştiriliyor.

Bahçesindeki ürünlerin tadının güzel olduğunu belirten Yazar, mor biberleri görenlerin şaşırdığını söyledi.