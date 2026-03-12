Elazığ'da otomobil kazası, 6 yaralı
12.03.2026 13:54
Alınan bilgiye göre sürücüleri tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Olgular mahallesi Dörtyol kavşağında yaşandı.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
