Elazığ’da otomobil park halindeki 4 araca çarptı
22.03.2026 15:35
Elazığ'da kaza: Maddi hasar oluştu
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.
Kaza, merkez Hazardağlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.