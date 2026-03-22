Elazığ’da otomobil park halindeki 4 araca çarptı

22.03.2026 15:35

IHA

Elazığ'da kaza: Maddi hasar oluştu

İHA

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

Kaza, merkez Hazardağlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 

 

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. 

 

Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.