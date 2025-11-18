Elazığ'da park halindeki midibüs yandı
18.11.2025 11:46
İHA
Elazığ'da çıkan midibüs yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Elazığ Sarayatik Mahallesi'nde park halindeki midibüste yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.