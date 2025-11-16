Elazığ’da pikap şarampole uçtu
16.11.2025 14:08
İHA
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, şarampole devrildi. Kazada pikap içindeki iki kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
