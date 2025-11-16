Elazığ’da pikap şarampole uçtu

Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

