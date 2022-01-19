Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Haberler - Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 17:42
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışma yürüttü.
Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mahalle aralarına mama ve çeşitli gıdalar bırakıldı.
Polis ekipleri, bazı mahallelerde sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
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