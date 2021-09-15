Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 17:12
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B'nin ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve sattığı bilgisi üzerine bu kişiyi takibe aldı.
Merkez İçme köyü yol kontrol noktasında zanlının içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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