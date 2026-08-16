Elazığ'da sarı yengeç örümceği görüntülendi
16.08.2026 14:55
Türkiye'de çok nadir olarak görülen 'sarı yengeç örümceği', Elazığ’da merkeze bağlı Ballıca köyünde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genellikle aynı renkteki çiçeklerde kamufle olarak avlandığı için bölgede yaşadığına dair kanıt bulunmayan sarı yengeç örümceği, küçük olmasına rağmen çok iyi bir avcı olarak biliniyor. Çiçeğin rengini alarak kamufle olan örümcek, tüm yaşamını yerleştiği çiçeğin üzerinde geçirerek bitkilere gelen böceklerle besleniyor.
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