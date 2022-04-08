Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Haberler - Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 14:38
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K, silahla ateş ettiği B.B.Y'yi başından yaraladı, iş yerinde bulunan S.K'yi ise silahın kabzası ile darbetti.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan S.K. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
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