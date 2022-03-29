Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Haberler - Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 13:37
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, açılan ateş sonucu K.G. başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
K.G, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, av tüfeği, tabanca ve boş mermi kovanı buldu.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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