Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Haberler - Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 14:53
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yakup Muhammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayda kurşunların isabet ettiği kedi telef oldu, 2 araçta hasar oluştu.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde silah bulunan zanlı ile çevredekilerin kaçması yer alıyor.
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