Elazığ’da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da sabaha saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sisle birlikte sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi tahmin edilmektedir" denildi.