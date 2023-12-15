Elazığ'da toprağa gömülü 14 kilogram esrar bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucu M.K'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda yapılan aramada toprağa gömülü 10 kilogram toz esrar, 4 kilogram kubar esrar ve 145 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
M.K, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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