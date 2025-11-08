Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
08.11.2025 16:48
İHA
Elazığ’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Kaza, merkez Mehmet Güçlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
