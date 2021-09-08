Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Elazığ istikametine giden Hekim Ç. idaresindeki 21 ABB 711 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ahmet B'nin kullandığı 34 CEF 295 plakalı otomobil, Sakabaşı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki 01 EUT 85 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Elazığ istikametine giden Hekim Ç. idaresindeki 21 ABB 711 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ahmet B'nin kullandığı 34 CEF 295 plakalı otomobil, Sakabaşı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki 01 EUT 85 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı

.Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki 01 EUT 85 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki 01 EUT 85 plakalı hafif ticari araca çarptı.Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.