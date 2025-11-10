Elazığ'da trafik kazası: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı güzergahta seyir halinde olan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

