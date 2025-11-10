Elazığ'da trafik kazası: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
10.11.2025 15:16
İHA
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Zübeyde hanım caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aynı güzergahta seyir halinde olan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis, kaza yerinde inceleme yaptı
