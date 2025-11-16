Elazığ'da trafik kazası: Üç yaralı

16.11.2025 14:09

Elazığ'da trafik kazası: Üç yaralı
Anadolu Ajansı

AA

Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

 

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kömürhan Köprüsü mevkisinde Baskil yol ayrımında şarampole devrildi.

 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

 

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.