Elazığ'da trafik kazası: Üç yaralı
16.11.2025 14:09
AA
Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kömürhan Köprüsü mevkisinde Baskil yol ayrımında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.