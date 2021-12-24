Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Haberler - Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 12:57
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Palu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlendikleri operasyonda bir araçta 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda, araçta bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
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