Elazığ'da yanan taksinin sürücüsü yaralandı

R.A'nın kullandığı 23 T 0086 plakalı takside, Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında beklediği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



O sırada araçta bulunan sürücü R.A. yaralandı.



Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

