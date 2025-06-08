Elazığ'da yanan taksinin sürücüsü yaralandı (Elazığ Haberleri)
Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.
R.A'nın kullandığı 23 T 0086 plakalı takside, Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında beklediği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
O sırada araçta bulunan sürücü R.A. yaralandı.
Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Elazığ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Elazığ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Elazığ