Elazığ'da yaralanmalı trafik kazası
16.11.2025 13:57
İHA
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde meydana geldi.
Ö.G.'nin kullandığı otomobil ile H.K.'nın kullandığı araca kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
