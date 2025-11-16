Elazığ'da yaralanmalı trafik kazası

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde meydana geldi.

Ö.G.'nin kullandığı otomobil ile H.K.'nın kullandığı araca kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.