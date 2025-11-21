Elazığ'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
21.11.2025 12:29
İHA
Elazığ'da inşaatta çalışan bir işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı.
Olay, Sürsürü Mahallesi Divan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan bir işçi dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
