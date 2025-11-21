Elazığ'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Sürsürü Mahallesi Divan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan bir işçi dengesini kaybederek yüksekten düştü.

