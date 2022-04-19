Elazığ'da zirai don kayısı ağaçlarındaki verimi olumsuz etkiledi

Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, AA muhabirine, ilçede 14 Nisan'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi sonucu zirai don yaşandığını söyledi.



Zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydeden Zilayaz, ilçede 60 köy ve 6 mahallede ilk belirmelere göre donun kayısı ağaçlarında verim kaybına neden olduğunun belirlendiğini aktardı.



Zilayaz, bu yıl bereketli yağışlar ve iklim şartlarının ağaçlardaki çiçeklenmeyi olumlu yönde etkilemesiyle çok verimli bir yıl geçireceklerini ümit ederken 14 Nisan'da etkili olan zirai donun üreticinin hayallerini yıktığını belirtti.





Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesiyle meydana gelen zirai donun ağaçlara zarar verdiğini ifade eden Zilayaz, "Yüzde 70 oranında kayısı veriminde bir kaybımız var. Geçen yıl da zirai dondan dolayı kayısı pek yoktu, 70-80 bin tona yaklaşan yaş kayısı rekoltemiz olması gerekirken bu yıl yüzde 70'i maalesef zirai dondan dolayı yok. Çok büyük kayıp var. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



Zilayaz, her yıl mart ya da nisan ayında bir kez meydana gelen zirai donun ilçenin kayısı üretimine zarar verdiğini belirterek, üreticilerin zirai dondan etkilenmemek için farklı yöntemler kullandığını da sözlerine ekledi.

