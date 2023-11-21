TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezona kötü başlayan, yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası adeta mevsim değişen Elazığspor seriye devam ediyor.



Teknik Direktör Bülent Yenihayat öncülüğünde 5 maça çıkan ve 5 haftayı 11 puanla geçerek yükselişe geçen Bordo-Beyazlılar, şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, takımın uyumu da göz dolduruyor.



Puanını 14 yaparak grubunda 8. sıraya yükselen ve lider Turgutluspor ile arasında 9 puanlık fark olan Bordo-Beyazlı ekip, 12. haftada cumartesi günü Kemerkent Bulvarspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.