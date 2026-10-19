Fenalaşan yolcusu için seferini iptal etti. Yolcuyu hastaneye kornalarla ulaştırdı
19.10.2026 14:36
O anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ Belediyesi halk otobüsü şoförü Emrah Zaman, otobüste bayılarak yere düşen yolcuyu hastaneye yetiştirmek için seferini iptal ederek güzergahını değiştirdi.
Elazığ Belediyesi'nin Çatalçeşme seferini yapan halk otobüsünde bir yolcu aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü Emrah Zaman, otobüsü sağ şeride çekerek diğer yolculardan yardım istedi.
Yolcuların müdahalesiyle başı sabit tutulan yolcu için Zaman, seferini iptal ederek güzergahını Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne çevirdi.
Kornalar çalarak trafiğin açılmasını sağlayan şoför, kısa sürede hastanenin acil servisine ulaştı. Sağlık ekiplerinin otobüs içerisinde boyunluk takarak sedyeye aldığı yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Otobüs şoförü Zaman ise kaldığı yerden seferine devam etti.
Öte yandan, yaşananlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.