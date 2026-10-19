Fenalaşan yolcusu için seferini iptal etti. Yolcuyu hastaneye kornalarla ulaştırdı

Elazığ Belediyesi halk otobüsü şoförü Emrah Zaman, otobüste bayılarak yere düşen yolcuyu hastaneye yetiştirmek için seferini iptal ederek güzergahını değiştirdi.

Otobüs şoförü Zaman ise kaldığı yerden seferine devam etti.

Yolcuların müdahalesiyle başı sabit tutulan yolcu için Zaman, seferini iptal ederek güzergahını Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne çevirdi.

Elazığ Belediyesi'nin Çatalçeşme seferini yapan halk otobüsünde bir yolcu aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü Emrah Zaman, otobüsü sağ şeride çekerek diğer yolculardan yardım istedi.

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