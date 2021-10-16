Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Haberler - Elazığ Haberleri İHA 16.10.2021 - 19:48
Elazığ Haberleri - İHA,
Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 KA 297 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABL 960 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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