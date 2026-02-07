Kar suları eriyince derelerin seviyesi yükseldi

07.02.2026 14:00

Kar suları eriyince derelerin seviyesi yükseldi
IHA
İHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar sularının erimesiyle derelerin debisinde artış yaşandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte derelerde su seviyesi yükseldi. 

 

Coşan dereler çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi. 

 

Dağlardaki karların erimesiyle birlikte debinin daha da yükselmesi bekleniyor.

