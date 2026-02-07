Kar suları eriyince derelerin seviyesi yükseldi
07.02.2026 14:00
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar sularının erimesiyle derelerin debisinde artış yaşandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte derelerde su seviyesi yükseldi.
Coşan dereler çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Dağlardaki karların erimesiyle birlikte debinin daha da yükselmesi bekleniyor.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.