Kar suları eriyince derelerin seviyesi yükseldi

Dağlardaki karların erimesiyle birlikte debinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte derelerde su seviyesi yükseldi.

