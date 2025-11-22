Kavşakta iki otomobil çarpıştı:2'si ağır 4 yaralı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Güneyçevre yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

