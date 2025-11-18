Kayıp Alzheimer hastası, yaralı halde bulundu
18.11.2025 12:52
Elazığ'da evinden çıktıktan kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası, düştüğü taşlık alanda yaralı halde bulundu.
Olay, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi.
Dün saat 04.00 sıralarında evden çıkan Alzheimer hastası Şevki Kurnaz geri dönmeyince ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 80 kişilik ekiple aranan Kurnaz, bölgede devam eden mobilyacılar sitesi inşaatının yanındaki taşlık alanda düşerek yaralanmış halde bulundu.
Hipotermi tehlikesi geçirdiği belirlenen Kurnaz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
