Otomobil hurdaya döndü: 2'si ağır, 6 yaralı

10.11.2025 10:17

DHA

Elazığ'da bir otomobil önce ağaca ardından elektrik direğine çarptı. Kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Elazığ-Malatya kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Gülbahar B.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptı. 

 

Kazada otomobildeki biri 6 aylık bebek, 6 kişi yaralandı. 

 

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

