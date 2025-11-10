Otomobil hurdaya döndü: 2'si ağır, 6 yaralı
10.11.2025 10:17
DHA
Elazığ'da bir otomobil önce ağaca ardından elektrik direğine çarptı. Kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Gülbahar B.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobildeki biri 6 aylık bebek, 6 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.