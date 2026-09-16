Otomobil ikiye bölündü. 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ikiye bölündü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Elazığ -Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NGZ 131 plakalı otomobil ile 34 KCT 451 plakalı otomobil çarpıştı.

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