Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Elazığ Haberleri 17.07.2021 - 10:50
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
U.Y. yönetimindeki 23 AAL 939 plakalı otomobil, Cahit Dalokay Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinde kimliği bulunmayan bir kişiye çaptı.
Yaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü U.Y, polis tarafından gözaltına alındı.
Elazığ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Elazığ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.