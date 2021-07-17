Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi (Elazığ Haberleri)

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Elazığ Haberleri 17.07.2021 - 10:50

Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

U.Y. yönetimindeki 23 AAL 939 plakalı otomobil, Cahit Dalokay Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinde kimliği bulunmayan bir kişiye çaptı.

Yaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü U.Y, polis tarafından gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Elazığ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Elazığ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA ELAZIĞ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...